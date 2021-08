Ellsworth County 2020 Delinquent Property Taxes

(First Published in the Ellsworth County Independent/

Reporter, August 12, 2021)

NOTICE OF SALE OF PROPERTY ON THE

DELINQUENT TAX LIST TO THE ELLSWORTH

COUNTY TREASURER OF ELLSWORTH COUNTY

FOR THE 2020 TAXES

Notice is hereby given that the taxes assessed for the year 2020 on the lands, lots and blocks described in the following County of Ellworth, State of Kansas are due in part or in whole and are unpaid and that said tracts of land, lots and blocks will be, on the first Tuesday of

September, 2021 being the 1st day thereof, bid off by me in the name of Ellsworth County, NO OTHER BIDDERS

BEING ALLOWED, and sold to said County in my office in the City of Ellsworth in said county and state for the amount of delinquent taxes and interest and other legal charges due thereon and unpaid to said date,

according to the provisions of Chapter 79, Article 2302, of the Kansas Statutes Annoted.

/s/ Geneva Schneider,

Ellsworth County Treasurer

2020 DELINQUENT REAL ESTATE TAX LIST:

LEO & TINA AKERS Prop Addr:140 VENANGO CIR 67464 Twp-EMPIRE $1,474.33

DAVID A ALEXANDER Prop Addr:500 W SANTA FE 67450 City-HOLYROOD $790.84

GALE L & LISA JANE ANSCHUTZ Prop Addr:215 E 10TH ST 67439 City-ELLSWORTH $47.14

JANA ARENSMAN Prop Addr:116 B ST 67454 City-KANOPOLIS $385.96

PEGGY & JANA ARENSMAN prop Addr:2465 HWY 140 67425 Twp-CLEAR CREEK $1,146.14

RONALD & ANNA BARRETT & MARY WATKINS Prop Addr:1011 W 12TH ST 67439 City-ELLSWORTH $867.68

JOHN M BEAL Prop Addr: S MAIN 67450 City-HOLYROOD $101.59

ENRIQUE ROSAS BEJARANO Prop Addr:338 N MOHLMAN 67459 City-LORRAINE $33.99

KENNETH E BERENDS Prop Addr:206 W 5TH AVE 67459 City-LORRAINE $78.05

TERESA D BERENDS Prop Addr:438 N MAIN ST 67459 City-LORRAINE $90.42

MICHAEL CARLISLE, ETAL Prop Addr:725 17TH RD 67439 Twp-ELLSWORTH $785.28

ERCELL E & MARY BISHOP TRUST Prop Addr:4TH RD 67450 Twp-PALACKY $911.56

MEGAN BLACKWOOD Prop Addr:311 E CONCORD AVE 67450 City-HOLYROOD $181.65

MEGAN BLACKWOOD Prop Addr: 309 E CONCORD AVE 67450 City-HOLYROOD $936.57

WILLIAM R & SANDRA K BOULINEAU Prop Addr:936 AVE F 67439 Twp-COLUMBIA $664.36

WILLIAM R & SANDRA K BOULINEAU Prop Addr:312 E 3RD ST 67439 City-ELLSWORTH $1,795.34

KATHLEEN KREHBIEL-BOUTIS & MARC JOHNSTON Prop Addr:2527 AVE B 67423 Twp-MULBERRY $2,998.77

KENNETH A BOWLES Prop Addr:521 27TH ST 67490 City-WILSON $236.49

JULIE L BRADFORD Prop Addr:175 AVE W 67450 Twp-VALLEY $1,603.57

GARY BRUNING Prop Addr:585 14TH RD 67439 Twp-SHERMAN $964.25

GARY BRUNING Prop Addr:14th RD 67439 Twp-SHERMAN $585.91

GARY BRUNING Prop Addr:13th RD 67439 Twp-SHERMAN $282.03

GARY BRUNING Prop Addr:AVE F 67439 Twp-SHERMAN $418.48

MICHAEL & CAROL BRUNING Prop Addr:110 BLAKE ST 67439 City-ELLSWORTH $1,668.65

GERALD & JUANITA BURKHEAD Prop Addr: 2304 I AVE 67490 City-WILSON $958.78

CRUDE HOLDINGS LLC Prop Addr:1615 AVE Y 67444 Twp-THOMAS $2,390.88

GREG CUNNINGHAM Prop Addr:116 N KANSAS ST 67454 City-KANOPOLIS $232.62

MARA CUNNINGHAM Prop Addr:125 N COLORADO 67454 City-KANOPOLIS $48.51

DBE HANA INVESTMENTS, LLC Prop Addr:812 N COLORADO 67439 City-ELLSWORTH $526.18

NANCY DURYEE & DENIA KINGSBURY Prop Addr:3006 F AVE 67490 City-WILSON $551.97

DIANA EDMISTON Prop Addr:406 N CHARLES 67450 City-HOLYROOD $566.74

WILLIAM J EDWARDS Prop Addr:26 SUNFLOWER LN 67464 Twp-EMPIRE $602.51

JESUS & MARIA G ENRIQUEZ Prop Addr:221 WEST ST 67439 City-ELLSWORTH $378.89

PATRICIA A EVANS Prop Addr:415 N KANSAS AVE 67439 City-ELLSWORTH $1,184.31

KELLIE FITZGERALD Prop Addr:911 PROSPECT 67439 City-ELLSWORTH $934.74

TACIE FLUKE Prop Addr:202 S SMITH 67450 City-HOLYROOD $614.19

KEITH D FOSKETT Prop Addr:233 MOHLMAN 67459 City-LORRAINE $112.03

BRIAN FULLER Prop Addr:611 23RD ST 67490 City-WILSON $16.50

BRIAN FULLER Prop Addr:616 24TH ST 67490 City-WILSON $165.18

BRIAN FULLER Prop Addr:916 24TH ST 67490 City-WILSON $148.98

BRIAN FULLER Prop Addr:416 29TH ST 67490 City-WILSON $20.62

FRANK FULLER Prop Addr:706 26TH ST 67490 City-WILSON $24.87

GEORGE GALLIART Prop Addr:808 28TH ST 67490 City-WILSON $638.82

EDWARD & PATRICIA GOATLEY Prop Addr: 242 HARRY ST 67459 Twp-GREEN $366.89

CHRISTINA GODING TRUST & REBEL KLINE TRUST Prop Addr:1010 N COLORADO 67439 City-ELLSWORTH $735.87

CHRISTINA GODING TRUST & REBEL KLINE TRUST Prop Addr:123 E 1ST ST 67439 City-ELLSWORTH $388.04

DENNIS GORA Prop Addr:400 N CHARLES 67450 City-HOLYROOD $1,559.63

BREEANN & NATHAN GRIFFIN Prop Addr:28TH ST 67490 City-WILSON $66.93

ERNEST HABIGER Prop Addr:AVE F 67490 Twp-WILSON $1,578.51

DONALD RAY HAINES III Prop Addr:1314 FAIRBANKS 67439 City-ELLSWORTH $496.17

JEFF HALL Prop Addr:812 W 11TH ST 67439 City-ELLSWORTH $124.03

JEFFERY HALL Prop Addr:815 SPRING ST 67439 City-ELLSWORTH $56.79

GEORGE & JULIE HIECHEL Prop Addr:137 TULLIS ST 67459 City-LORRAINE $390.85

JAMES HINTON Prop Addr: 514 N MAIN 67450 City-HOLYROOD $801.40

JOHNETTE HLAD Prop Addr:2912 F AVE 67490 City-WILSON $1,303.32

MELVIN E HOSS Prop Addr:220 N IOWA 67454 City-KANOPOLIS $268.91

ROGER HUBERT Prop Addr:2211 D AVE 67490 City-WILSON $678.32

MATTHEW HUTCHENS & SAMANTHA BOWEN Prop Addr:310 E CONCORD AVE 67450 City-HOLYROOD $397.05

ERNEST ISAACSON Prop Addr:150 E 5TH AVE 67459 City-LORRAINE $10.88

JAMES JANSSEN & RHONDA BARNHILL Prop Addr:437 N MAIN ST 67459 City-LORRAINE $1,102.95

JAMES JANSSEN Prop Addr:232 STANLEY 67459 City-LORRAINE $258.32

TY & ANDREA JASKE Prop Addr:208 N SMITH ST 67450 City-HOLYROOD $281.38

JAMES JIRICEK Prop Addr:1334 AVE I 67439 Twp-ELLSWORTH $2,787.60

C DEAN JOHNSON JR Prop Addr:AVE Q 67454 Twp-EMPIRE $219.87

WILLIAM JOHNSON Prop Addr:404 28TH ST 67490 City-WILSON $179.08

RODNEY JONES Prop Addr:305 24TH ST 67490 City-WILSON $882.73

RANDALL KANAK Prop Addr:2226 AVE O 67454 Twp-EMPIRE $2,206.59

KARY KELLER Prop Addr:132 S DOUGLAS AVE 67439 City-ELLSWORTH $859.58

KARY KELLER Prop Addr:129 S KANSAS AVE 67439 City-ELLSWORTH $38.44

THOMAS & KAREN KERR Prop Addr:805 S MISSOURI ST 67454 City-KANOPOLIS $2,023.95

RUSSELL & DONA KOENIGSMAN Prop Addr:2720 E AVE 67490 City-WILSON $3,511.39

DENISE KOHMAN Prop Addr:600 E 8TH ST 67439 City-ELLSWORTH $1,809.97

MARVIN KRALIK Prop Addr:707 W 8TH ST 67439 City-ELLSWORTH $262.94

JANIS KREIN Prop Addr:107 S WYOMING 67454 City-KANOPOLIS $409.65

VERNON KRISHER Prop Addr:718 29TH ST 67490 City-WILSON $1,152.15

PATRICK & LINDA KYLER Prop Addr:128 S KANSAS ST 67454 City-KANOPOLIS $1,232.50

LORNA LACEFIELD Prop Addr:AVE E 67439 Twp-SHERMAN $11.61

CHRIS LARSEN Prop Addr:120 N IOWA 67454 City-KANOPOLIS $439.79

ELMER LEEPER Prop Addr:BLOCK 26, N40’LOT 7 City-HOLYROOD $5.47

JASON LEMIEUX Prop Addr: 205 COUNTY RD 67450 City-HOLYROOD $1,265.65

NANCY MALIR Prop Addr:AVE J 67490 Twp-NOBLE $964.35

ANGELA MARTIN Prop Addr: 201 S SMITH 67450 City-HOLYROOD $1,129.57

AMANDA MAYFIELD Prop Addr:9 LAKESIDE DR 67444 Twp-EMPIRE $1,675.49

LORI MAYFIELD Prop Addr: 321 E 2ND ST 67454 City-KANOPOLIS $53.37

LORI MAYFIELD Prop Addr: 307 S IOWA 67454 City-KANOPOLIS $53.37

EMILY, FRED & LEONA MCCOY Prop Addr:101 SMOKY HILL BLK 4 67464 Twp-EMPIRE $1,844.54

FRED & EMILY MCCOY Prop Addr:98 SMOKY HILL BLK 4 67464 Twp-EMPIRE $42.44

FRED & EMILY MCCOY Prop Addr: 105 PHEASANT RIDGE 67464 Twp-EMPIRE $1,852.53

MCK LOGISTICS,LLC Prop Addr:115 N UTAH 67454 City -KANOPOLIS $1,351.10

RONALD & DIANE MCKINNEY Prop Addr:1105 PARK ST 67439 City-ELLSWORTH $546.22

SHAWN & LORI MCKINNEY Prop Addr:1103 PARK ST 67439 City-ELLSWORTH $558.47

SHAWN A MCKINNEY & LORI A MCKINNEY Prop Addr:912 14TH RD 67439 Twp-ELLSWORTH $1,544.79

DANIEL MERCHANT Prop Addr: 710 26TH ST 67490 City-WILSON $58.11

CHARLES, AMANDA & ALEXANDER MILLER Prop Addr: 1ST RD 67490 Twp-WILSON $587.87

FREDRICK & PATTY MILLER Prop Addr:210 24TH ST 67490 City-WILSON $220.28

FREDRICK & PATTY MILLER Prop Addr:206 24TH ST 67490 City-WILSON $53.42

SPRING MILLER Prop Addr: 310 N CHARLES 67450 City-HOLYROOD $2,079.97

KIP & RHONDA MILROY Prop Addr: 2085 5TH RD 67450 Twp-VALLEY $478.84

KIP & RHONDA MILROY Prop Addr:1405 AVE T 67439 Twp-THOMAS $371.51

MINI SODA PROPERTIES LLC Prop Addr:112 E 1ST ST 67439 City-ELLSWORTH $389.35

MINI SODA PROPERTIES LLC Prop Addr:104 W OLDS AVE 67450 City-HOLYROOD $277.43

BEVERLY MLYNAR Prop Addr: HWY 140 67439 Twp-ELLSWORTH $882.58

BEVERLY MLYNAR Prop Addr:16th RD 67439 Twp-ELLSWORTH $383.91

VICKI MORRIS Prop Addr:611 S MISSOURI ST 67454 City-KANOPOLIS $2,075.66

HUGH MORRISON Prop Addr:914 SPRING 67439 City-ELLSWORTH $626.83

HUGH MORRISON Prop Addr:215 W 3RD ST 67439 City-ELLSWORTH $1,047.84

KAREN MOTTA Prop Addr: 623 25TH ST 67490 City-WILSON $50.96

ESTHER MURO Prop Addr:108 E A ST 67454 City-KANOPOLIS $15.61

NIKI MURRAY Prop Addr: 211 E NASSAU AVE 67450 City-HOLYROOD $894.53

CLYDE NEWMAN Prop Addr: 437 TULLIS ST 67459 City-LORRAINE $365.87

ROBERT JR & CONNIE PANZER Prop Addr:HWY 156 67439 Twp-SHERMAN $58.40

MONTY & PATTI PAYNE Prop Addr:N MAIN ST 67459 City-LORRAINE $21.62

KAREN PEPPER Prop Addr:425 28TH ST 67490 City-WILSON $418.40

EUGENE PETERMAN SR Prop Addr:800 W 12TH ST 67439 City-ELLSWORTH $392.27

EUGENE PETERMAN SR Prop Addr:225 ST LOUIS 67439 City-ELLSWORTH $196.37

DUSTIN PETTY Prop Addr:209 N NEBRASKA 67439 City-ELLSWORTH $111.70

FATIMA PICKETT & AYISHA SANDA Prop Addr:1115 PROSPECT 67439 City-ELLSWORTH $172.19

FATIMA & WALTER PICKETT Prop Addr:314 E 2ND ST 67439 City-ELLSWORTH $182.84

AYISHA SANDA & FATIMA PICKETT Prop Addr:317 W 1ST ST 67439 City-ELLSWORTH $131.98

FATIMA PICKETT & AYISHA SANDA Prop Addr:810 E 2ND ST 67439 City-ELLSWORTH $508.89

FATIMA PICKETT & AYISHA SANDA Prop Addr:INDIANA 67454 City-KANOPOLIS $4.70

JOE PRUITT Prop Addr: 100 S KANSAS AVE 67439 City-ELLSWORTH $710.99

ANNE SIMMS & JEANNE RAY Prop Addr:231 S FRANKLIN ST 67459 City-LORRAINE $793.38

ANTHONY & ANDREW RHODEN Prop Addr:808 W 11TH ST 67439 City-ELLSWORTH $298.92

STELLA RIEMANN TRUST Prop Addr:1816 AVE G 67439 Twp-ELLSWORTH $2,124.56

ROEHRMAN RENAISSANCE LLC Prop Addr:210 N DOUGLAS AVE 67439 City-ELLSWORTH $7,066.53

MISTY ROSE Prop Addr: N COLORADO 67454 City-KANOPOLIS $79.70

KERI & KIPP RUSSELL Prop Addr:302 S MISSOURI ST 67454 City-KANOPOLIS $253.69

AYISHA SANDA Prop Addr:1111 PROSPECT 67439 City-ELLSWORTH $358.57

MATTHEW & LEAH SCHEPMANN Prop Addr:AVE V 67450 Twp-VALLEY $784.96

PAUL & KARIN SCHEPMANN Prop Addr:2275 4TH RD 67450 Twp-VALLEY $629.69

RONALD SCHEPMANN Prop Addr:AVE V 67450 Twp-VALLEY $109.38

ARLEN SCHULTZ Prop Addr:101 N MAIN 67450 City-HOLYROOD $110.94

ARLEN & KARLI SCHULTZ Prop Addr:207 W CONCORD AVE 67450 City-HOLYROOD $400.13

ROBERT SHAFFER Prop Addr:221 BLAKE ST 67439 City-ELLSWORTH $611.37

ROBERT & BELLA SHALAMOV Prop Addr:90 N COLORADO 67439 City-ELLSWORTH $1,369.08

JAMES SHUTE Prop Addr:906 PROSPECT 67439 City-ELLSWORTH $978.42

JAMES SHUTE Prop Addr:W 11TH ST 67439 City-ELLSWORTH $43.31

JAMES SHUTE Prop Addr:W 9TH ST 67439 City-ELLSWORTH $608.37

JAMES SHUTE Prop Addr:1215 W 9TH ST 67439 City-ELLSWORTH $147.69

JENNIFER SHUTE Prop Addr:N MISSOURI ST 67454 City-KANOPOLIS $4.70

ROBERT & PATRICIA SKILLIN Prop Addr:503 28TH ST 67490 City-WILSON $1,565.52

CORY SNEATH Prop Addr: S PENNSYLVANIA AVE 67450 City-HOLYROOD $26.01

ROBERT SPEARS Prop Addr:612 N COLORADO 67454 City-KANOPOLIS $53.33

W.J. & GLENNA K STALLOProp Addr:540 N MOHLMAN 67459 City-LORRAINE $314.67

HENRY STOLTENBERG Prop Addr:305 COUNTY RD 67450 City-HOLYROOD $657.78

HENRY STOLTENBERG Prop Addr:304 E SANTA FE 67450 City-HOLYROOD $166.76

BILLY STONE JR Prop Addr:312 S COLORADO 67454 City-KANOPOLIS $751.15

BILLY STONE JR Prop Addr: S COLORADO 67454 City-KANOPOLIS $31.25

MERLIN & DARLENE STOSS Prop Addr:2431 4TH RD 67427 Twp-VALLEY $3,973.59

COLEEN SUCHY Prop Addr:333 N MOHLMAN 67459 City-LORRAINE $327.52

JERRY & EMMA SVOBODA Prop Addr:110 E A ST 67454 City-KANOPOLIS $315.16

TERINA TEMPLETON Prop Addr:225 22ND ST 67490 City-WILSON $157.32

TERINA TEMPLETON Prop Addr:2207 C AVE 67490 City-WILSON $271.66

JOHN TRIPP Prop Addr:202 E 2ND ST 67454 City-KANOPOLIS $599.61

DAVID TRUJILLO & CYNTHIA STACHER Prop Addr:310 W 3RD ST 67439 City-ELLSWORTH $742.51

RUTH TURNER Prop Addr:317 S KANSAS ST 67454 City-KANOPOLIS $180.19

JAMES & BARBARA TYREE Prop Addr:435 5TH RD 67490 Twp-WILSON $995.23

DAWN URBANEK Prop Addr:1009 PROSPECT 67439 City-ELLSWORTH $831.98

ROSA VASQUEZ Prop Addr:436 MOHLMAN ST 67459 City-LORRAINE $615.71

GLENN VESSEY III & CERENIA VESSEY Prop Addr:307 E SANTA FE 67450 City-HOLYROOD $169.18

JOHN WACKER 1/2 Prop Addr:806 12TH RD 67439 Twp-BLACK WOLF $868.31

LARRY & MABLE WALKER Prop Addr: HWY 111 67439 Twp-CLEAR CREEK $492.59

MARY WATKINS & KARL VAN NICE Prop Addr:W 11TH ST 67439 City-ELLSWORTH $17.85

MARY WATKINS & KARL VAN NICE Prop Addr:616 W 8TH ST 67439 City-ELLSWORTH $754.09

MARY WATKINS & KARL VAN NICE Prop Addr:804 N GRAND AVE 67439 City-ELLSWORTH $864.27

MARY WATKINS & KARL VAN NICE Prop Addr:1001 W 11TH ST 67439 City-ELLSWORTH $17.85

HELEN WEBER Prop Addr:1926 29TH RD 67464 Twp-LANGLEY $49.40

WESTERN PLAYGIRL INC Prop Addr:RUSTY ST 67425 Twp-EMPIRE Blk-3 Lot-4 $62.70

WESTERN PLAYGIRL INC Prop Addr:RUSTY ST 67425 Twp-EMPIRE Blk-3 Lot-3 $62.70

WESTERN PLAYGIRL INC Prop Addr:RUSTY ST 67425 Twp-EMPIRE Blk-3 Lot-2 $62.70

WESTERN PLAYGIRL INC Prop Addr:LAURA LN 67425 Twp-EMPIRE Blk-6 Lot-9 $67.46

WESTERN PLAYGIRL INC. Prop Addr:LAURA LN 67425 Twp-EMPIRE Blk-6 Lot-8 $51.23

WESTERN PLAYGIRL INC Prop Addr:LAURA LN 67425 Twp-EMPIRE Blk-6 Lot-7 $47.76

WESTERN PLAYGIRL INC Prop Addr:LAURA LN 67425 Twp-EMPIRE Blk-6 Lot-4 $45.79

WESTERN PLAYGIRL INC Prop Addr:LAURA LN 67425 Twp-EMPIRE Blk-6 Lot-3 $47.06

WESTERN PLAYGIRL INC Prop Addr:LAURA LN 67425 Twp-EMPIRE Blk-6 Lot-LOT 2 $45.79

WESTERN PLAYGIRL INC Prop Addr:LAURA LN 67425Twp-EMPIRE Blk-3 Lot-LOT 7 $37.68

WESTERN PLAYGIRL INC Prop Addr:LAURA LN 67425Twp-EMPIRE Blk-3 Lot-LOT 6 $37.68

WESTERN PLAYGIRL INC Prop Addr:LAURA LN 67425Twp-EMPIRE Blk-3 Lot-LOT 5 $47.06

WELDON & JOAN WHITE Prop Addr:310 W OLDS AVE 67450 City-HOLYROOD $513.80

BRAD & DIANA WHITESIDE Prop Addr:416 21ST ST 67490 Twp-WILSON $232.40

BRAD & DIANA WHITESIDE Prop Addr:412 21ST ST 67490 City-WILSON $477.18

JONATHAN WIMER & RENAE WIMER-RUOFF Prop Addr:AVE F 67439 Twp-COLUMBIA $291.41

KRISTYNE YENKEY TRUST & A NORMAN YENKEY TRUST Prop Addr:HWY 141 67464 Twp-EMPIRE $1,055.61

LOREN & SHERITH ZELENKA Prop Addr:1285 AVE I 67490 Twp-BLACK $1,217.86

PATRICK ZURAVA Prop Addr:109 W A ST 67454 City-KANOPOLIS $151.86

1883 INVESTMENTS Prop Addr:300 KINGSLEY 67439 City-ELLSWORTH $3,547.65

1883 INVESTMENTS INC Prop Addr:E 2ND ST & KINGSLEY 67439 City-ELLSWORTH $37.62

Grand Total $125,443.61

3t 8/26