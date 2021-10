2020 Delinquent Personal Property Taxes

(First Published in the Ellsworth County Independent/

Reporter, October 7, 2021)

NOTICE OF DELINQUENT PERSONAL PROPERTY TAX FOR THE YEAR 2020

Notice is hereby given that the 2020 Personal

Property Taxes assessed against the following listed persons, firms or corporations are unpaid, and their last known addresses and the total amount of said taxes unpaid,including interest and penalties and cost to date, are listed. Said amounts shall continue to accumulate interest at the rate of 4 percent per annum until paid. Kansas Statutes Annotated 19-547

Geneva Schneider

Ellsworth County Treasurer

BANNINGER, TIMOTHY 12 UTLEY BLVD MARQUETTE KS 67464 20.62

EMMA G BARTLETT TRUST 1235 NORTH LOOP WEST, STE 205 HOUSTON TX 77008 54.90

RODNEY M BECK JR TRUST 6450 S BOSTON ST GREENWOOD VLG CO 80111-5336 10.96

BECKETT, WILLIAM LEE 205 MCNABB RD, SW APT 305 CULLMAN AL 35055-3181 15.89

BICKLE ENERGIES LLC 2052 250TH AVE HAYS KS 67601 531.69

BLUMENTHAL, JULIE COLLINGWOOD 5507 E 82ND TERR SHAWNEE MISSION KS 66208-4 10.35

BRUNING, GARY 585 14TH ROAD ELLSWORTH KS 67439 610.52

BRUNING, GARY 585 14TH ROAD ELLSWORTH KS 67439 32.40

CHAGNON, DEBORAH L 46 BAYVIEW AVE PORTSMOUTH RI 02871-3102 69.54

CHRISTMANN, VIRGIL 128 S KANSAS AVE ELLSWORTH KS 67439 20.62

TODD CRAFT 6 MAPLEHURST SHREWSBURY MA 01545 95.24

TODD CRAFT 2135 2ND RD HOLYROOD KS 67450-9021 131.51

DOVE, DARRELL D 11710 HORSEHOE RD WRIGHT KS 67882 39.09

VIVIAN S ELLSWORTH 4000 TUNLAW RD NW #516 WASHINGTON DC 20007 18.10

NORTH CAROLINA DEPT OF REV PO BOX 25000 RALEIGH NC 27640-0150 33.00

HABIGER, ERNEST E 2097 18TH RD GENESEO KS 67444 863.84

HABIGER, ERNEST E 2097 18TH RD GENESEO KS 67444 224.44

HATTEL, CHRISTOPHER 16020 E RICE PL AURORA CO 80015 9.81

HINKELY, DEANNA 3690 S BEELER ST, APT 7 DENVER CO 80237 12.70

JONES, RODNEY 305 24TH ST WILSON KS 67490 105.20

KENNEDY, ADAM T 1120 N RUTLAND WICHITA KS 67206 18.26

KLINE, REBEL KEITH 1010 N COLORADO ELLSWORTH KS 67439 30.48

KLINE, REBEL KEITH 1010 N COLORADO ELLSWORTH KS 67439 42.91

KRIER OIL OPERATIONS PO BOX 763 GREAT BEND KS 67530 474.37

KYLER, PAT 128 SOUTH KANSAS KANOPOLIS KS 67454 20.58

MAI, MARK G PO BOX 116 TEMPLETON CA 93465-0116 54.28

MATTES, EILEEN M 5240 JESSICA LN COOKEVILLE TN 38506-3517 54.90

ANN MARIE MATTHEWS-FAST 513 PHILLIPS RD WESTLAKE LA 70669-6335 13.50

MCCRACKEN, DIANA L BR 2139 E BEARS GLEN RD CLEVELAND OK 74020 8.50

EDNA E MEHL 7700 LAMPSON AVE #67 GARDEN GROVE CA 92841-4158 28.53

WARREN D MEYER LIFE ESTATE 4765 CALLE DE VIDA SAN DIEGO CA 92124-2331 41.96

MORGAN, DUANE 1019 W ASH SALINA KS 67401 119.54

KEVIN MORGANFIELD 3605 VANESTA DR MANHATTAN KS 66503-0387 18.18

MORRIS, THOMAS J III 6439 S JAMAICA CR ENGLEWOOD CO 80111 51.83

MOSBACHER USA INC 13155 NOEL RD, STE 100, LOCK BOX 78 DALLAS TX 75240 57.72

MOSBACHER USA, INC 13155 NOEL RD, STE 100, LOCK BOX 78 DALLAS TX 75240 52.84

NIENKE, ERIC JAY 103 W 10TH ST ELLSWORTH KS 67439-2215 158.02

NIENKE, ERIC JAY 103 W 10TH ST ELLSWORTH KS 67439-2215 369.62

ROBERT PANZER JR 1816 AVE G ELLSWORTH KS 67439 32.80

ROBERT PANZER JR 1816 AVE G ELLSWORTH KS 67439 132.05

PEREZ, JUAN PO BOX 1265 LANKIN KS 67860 20.62

PINEDA, SERGIO 11017 S OSAGE HUTCHINSON KS 67501 101.70

SAUER, JESSICA D 2802 RIO VISTA DR EMPORIA KS 66801 13.02

SCHUGART, JUDY A 813 MEADOW VISTA CIR WEATHERFORD TX 76087 24.54

SNOW, AUSTIN 3412 E 9TH AVE HUTCHINSON KS 67501 95.62

SPARKS, JAMIE 232 FRANKLIN ST LORRAINE KS 67459-9349 22.52

STANSBURY, MARK E 1225 AVE X LORRAINE KS 67459 117.10

STEWART, MATTHEW 1240 PONTIAC ST DENVER CO 80220 20.30

STOP TO SHOP PO BOX 477 WILSON KS 67490 293.36

STRAWN, KENZY KAY 9903 S MOHAWK RD HUTCHINSON KS 67501-8452 67.65

GEORGE W SUMERS JR ESTATE TRUSTS 416 E BRYAN AVE SAPULPA 0K 74066 23.78

SWAN,MARK BRADLEY 15510 STATE AVE, STE 2 BASHOR KS 66007 241.07

SWAN,MARK BRADLEY 15510 STATE AVE, STE 2 BASHOR KS 66007 163.36

T JAMES D LLC PO BOX 363 RUSSELL KS 67665-0363 15.00

TURNER, JARRETT 234 LAKEVIEW DR MCPHERSON KS 67460-3955 59.24

VAN NICE, KARL THOMAS 1011 W 12TH ST ELLSWORTH KS 67439 75.90

WILSON, KENROY PO BOX 515 GALVA KS 67443-0515 185.40

YOUNG, DEREK 3203 120TH AVE NE NORMAN OK 73026-8020 15.21

Grand Total 6,246.68

3t 10/7, 10/14 10/21