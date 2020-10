2019 Delinquent Property Taxes

(First Published in the Ellsworth County Independent/

Reporter, October 8, 2020)

NOTICE OF DELINQUENT PERSONAL PROPERTY

TAX FOR THE YEAR 2019

Notice is hereby given that the 2019 Personal

Property Taxes assessed against the following listed persons, firms or corporations are unpaid, and their last known addresses and the total amount of said taxes unpaid, including interest and penalties and cost to date, are listed. Said amounts shall continue to accumulate interest at the rate of 6 % per annum until paid.

Kansas Statutes Annotated 19-547

Geneva Schneider

Ellsworth County Treasurer

ARNOLD, JEFF 1006 N. PLUM HUTCHINSON, KS 67502 $47.84

BANNINGER, TIMOTHY 12 UTLEY BLVD MARQUETTE KS 67464 $20.71

BECK, LAURIE 22210 FINCASTLE DR KATY TX 77450 $24.92

BECK, LAURIE 22210 FINCASTLE DR KATY TX 77450 $46.36

BECK, LAURIE 22210 FINCASTLE DR KATY TX 77450 $39.13

BECKETT, WILLIAM 205 MCNABB RD SW CULLMAN AL 35055 $26.98

BELCHER, TERRY 3026 E ASH DR BROOKVILLE KS 67425 $392.56

BERGLUND, MARK PO BOX 906 MCPHERSON KS 67460 $75.44

BERGLUND,MARK PO BOX 906 MCPHERSON KS 67460 $87.29

BICKLE ENERGIES LLC 2052 250TH AVE HAYS KS 67601 $2,275.07

BLUMENTHAL ,JULIE 5507 E 82ND TERR SHAWNEE MISSION KS 66208 $18.85

BRADS BODY SHOP PO BOX 273 WILSON KS 67490 $26.30

BEN B BROWN INCOME 8100 E 22ND ST BLDG 1800 STE 2 WICHITA KS 67226 $12.40

BEN B BROWN INCOME 8100 E 22ND ST BLDG 1800 STE 2 WICHITA KS 67226 $12.40

BRUNING, MICHAEL 110 BLAKE ST ELLSWORTH KS 67439 $89.28

CARRIGAN, JAMES 6056 LANE CT MAGALIA CA 95954 $91.57

CHRISTMANN, VIRGIL 128 S KANSAS AVE ELLSWORTH KS 67439 $20.71

CITY ROYALTY CO INC PO BOX 18127 OKLAHOMA CITY OK 73154 $23.58

TODD CRAFT 6 MAPLEHURST SHREWSBURY MA 01545 $167.86

TODD CRAFT 2135 2ND RD HOLYROOD KS 67450 $44.18

TODD CRAFT 2135 2ND RD HOLYROOD KS 67450 $233.13

MARK DOBRINSKI PO BOX 451 COLDWATER KS 67029 $13.95

MARK DOBRINSKI PO BOX 451 COLDWATER KS 67029 $36.41

MARK DOBRINSKI PO BOX 451 COLDWATER KS 67029 $14.25

VIVIAN ELLSWORTH 4000 TUNLAW RD NW WASHINGTON DC 20007 $33.32

FIERRO, ARMANDO 505 CHARLES ST HUTCHINSON KS 67501 $20.71

FLORIAN, ANDREW 811 24TH ST WILSON KS 67490 $119.96

NORTH CAROLINA DEPT OF REV PO BOX 25000 RALEIGH NC 27640 $48.88

RONALD FREVERT FAMILY TRUST 1660 LARCHMONT CT MERRITT ISLAND FL 32952 $405.14

FRIARS, RICHARD 8515 MEDORA RD HUTCHINSON KS 67502 $20.71

GODING ,CHRISTINA K,INTER-VIVOS TRUST 1897 AVE H ELLSWORTH KS 67439 $24.20

GODING ,CHRISTINA K,INTER-VIVOS TRUST 1897 AVE H ELLSWORTH KS 67439 $77.42

HATTEL, CHRISTOPHER 16020 E RICE PL AURORA CO 80015 $13.67

HATTEL, CURTIS 622 E LEHIGH DENVER CO 80233 $13.67

HINKELY, DEANNA 3690 S BEELER ST DENVER CO 80237 $12.32

HINTON, JAMES PO BOX 34 HOLYROOD KS 67450 $28.56

HLAD, JOHN 2912 AVE F WILSON KS 67490 $20.71

SJ JACKMAN 6503 SE QUITO RD LEON KS 67074 $10.21

JOHNSON,DOUGLAS PO BOX 83 EMPORIA KS 66801 $20.33

JONES, RODNEY 305 24TH ST WILSON KS 67490 $72.86

KENNEDY, ADAM 1120 N RUTLAND WICHITA KS 67206 $57.94

KRATKY, ARNOLD PO BOX 554 WILSON KS 67490 $92.05

KRIER OIL OPERATIONS PO BOX 763 GREAT BEND KS 67530 $479.82

KYLER, PAT 128 S KANSAS KANOPOLIS KS 67454 $20.86

MARK MAI 5260 CALUMET LN PASO ROBLES CA 93446 $158.17

MALONE, MARGARET 13505 SE RIVER RD PORTLAND OR 97222 $10.32

MASTRONI, LEONARD PO BOX 566 LA CROSSE KS 67548 $91.04

MATTES, EILEEN 5240 JESSICA LN COOKEVILLE TN 38506 $115.49

ANN MARIE MATTHEWS-FAST 1037 KOONCE RD SULPHER LA 70663 $23.77

MAY, JANET 217 E GRACE ST OLATHE KS 66061 $7.95

MAY,JANET 217 E GRACE ST OLATHE KS 66061 $8.69

MAYFIELD, BARRY PO BOX 2794 HUTCHINSON KS 67504 $109.25

MCCRACKEN, DIANA 2139 E BEARS GLEN RD CLEVELAND OK 74020 $14.25

MCCRACKEN, DIANA 2139 E BEARS GLEN RD CLEVELAND OK 74020 $17.63

SCOTT MCELWAIN 100 E 22ND ST BLDG 1800 STE 2 WICHITA KS 67226 $178.13

ANNE STODDER MCEWEN 2000 S MAIN MCPHERSON KS 67460 $20.73

EDNA MEHL 7700 LAMPSON AVE GARDEN GROVE CA 92841 $58.82

MORGAN, DUANE 1019 W ASH SALINA KS 67401 $121.44

MORRIS, THOMAS 6439 S JAMAICA CIR ENGLEWOOD CA 80111 $117.77

OLSON, LESTER 1895 AVE H ELLSWORTH KS 67439 $47.66

ROBERT PANZER JR 1816 AVE G ELLSWORTH KS 67439 $32.99

ROBERT PANZER JR 1816 AVE G ELLSWORTH KS 67439 $133.99

JUAN PEREZ PO BOX 1265 LAKIN KS 67860 $20.71

PERKINS, RICK 820 N LINCOLN AVE ELLSWORTH KS 67439 $20.71

ZECHA DANIEL PO BOX 10752 SAN LUIS AZ 85349 $44.34

PUTNAM, BRIAN 8100 E 22ND ST BLDG 1800 STE 2 WICHITA KS 67226 $11.37

ROSE, SHANNON 536 STATE ST SALINA KS 67401$94.08

SCHAUF,KYLE 6342 312TH RD ARKANSAS CITY KS 67005 $14.25

MARY SCHLUETER LIVING TRUST 1040 ARDEN DR VILLA HILLS KY 41017 $137.22

SHEPPARD, TRINA 430 GREYSTONE DR SALINA KS 67401 $9.07

SPARKS, JAMIE 232 FRANKLIN ST LORRAINE KS 67459 $23.16

SPLITTER, HARM 900 PINE ST JULESBURG CO 80737 $68.56

STEINHAUS, STEVEN 525 3RD ST ELLSWORTH KS 67439 $20.71

STEWART, MATTHEW 1240 PONTIAC ST DENVER CO 80220 $44.61

STRAWN, KENZY 200 CURTIS ST HUTCHINSON KS 67502 $76.71

GEORGE SUMERS JR ESTATE TRUST 7217 S ATLANTA AVE TULSA 0K 74136 $44.05

SUNDBERG, GARY 320 KUNKLE DR ELLSWORTH KS 67439 $23.98

T JAMES D LLC PO BOX 363 RUSSELL KS 67665 $41.07

TRAVIS, ARNOLD 2501 KING ST HUTCHINSON KS 67502 $20.71

TRAVNICHEK, JOSEPH 234 MOHLMAN ST LORRAINE KS 67459 $19.37

TURNER, JARRETT 234 LAKEVIEW DR MCPHERSON KS 67460 $66.55

VAN NICE, KARL 1011 W 12TH ST ELLSWORTH KS 67439 $75.81

VASQUEZ, FRANK 509 N CHARLES HOLYROOD KS 67450 $43.80

YOUNG, DEREK 3203 120TH AVE NE NORMAN OK 73026-8020 $14.71

Grand Total $7,638.15

